Nhận định Paris Saint-Germain – Rennes vào lúc 03:05 ngày 07/12

Tâm điểm của vòng đấu này sẽ đổ dồn về sân Parc des Princes, nơi diễn ra cuộc đối đầu nảy lửa giữa Paris Saint-Germain và Rennes. Trong khi nhà đương kim vô địch đang khao khát tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú vấp ngã bất ngờ, thì đội khách lại hành quân đến thủ đô với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi phong độ thăng hoa rực rỡ. Cùng Xoilac điểm qua một vài thông tin sau!

Đánh giá phong độ của Paris Saint-Germain – Rennes

Trận đấu này là cuộc chiến giữa hai thái cực tâm lý đối lập, hứa hẹn tạo nên những diễn biến khó lường ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội bóng đều sở hữu những vũ khí sắc bén riêng để trừng phạt sai lầm của đối phương.

Phong độ của Paris Saint-Germain (PSG)

Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đang trải qua một giai đoạn thi đấu với những cung bậc cảm xúc lẫn lộn, nơi sự thăng hoa tại đấu trường châu lục xen lẫn với những nốt trầm khó hiểu tại giải quốc nội. Sau chiến thắng tưng bừng và đầy cảm xúc với tỷ số 5-3 trước Tottenham Hotspur tại Champions League, người hâm mộ kỳ vọng PSG sẽ duy trì đà hưng phấn đó khi trở lại Ligue 1. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều khi họ vừa phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước AS Monaco ngay sau đó.

Trước khi sẩy chân trước đội bóng xứ Công quốc, PSG đã có màn trình diễn thị uy sức mạnh khi đè bẹp Le Havre với 3 bàn không gỡ, cho thấy hàng công của họ vẫn sở hữu sức sát thương cực lớn. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của đội chủ sân Parc des Princes nằm ở sự ổn định của hàng phòng ngự, nơi họ có thể giữ sạch lưới trước Le Havre nhưng lại để lọt lưới tới 3 bàn trước Tottenham và bất lực trong việc khoan phá Monaco.

Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc giữa Champions League và Ligue 1 dường như đang bào mòn thể lực của các trụ cột. Vì vậy, buộc ban huấn luyện phải có những toan tính xoay tua hợp lý nếu muốn giữ lại 3 điểm trong trận đấu sắp tới.

PSG thi đấu vẫn chưa được ổn định

Phong độ của Rennes

Trái ngược với sự phập phù của chủ nhà, Rennes đang bay cao với chuỗi 3 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, biến họ thành kẻ thách thức đáng gờm nhất thời điểm hiện tại. Chiến tích ấn tượng nhất chính là màn hủy diệt AS Monaco với tỷ số 4-1, một lời cảnh báo đanh thép gửi tới PSG trước thềm đại chiến. Lối chơi phòng ngự phản công của Rennes đang đạt độ chín, kết hợp với tinh thần hưng phấn giúp họ sẵn sàng tạo ra địa chấn ngay tại Công viên các Hoàng tử.

Bảng tỷ lệ kèo trận Paris Saint-Germain – Rennes

Dù phong độ gần đây có phần chệch choạc, PSG với lợi thế sân nhà và đẳng cấp ngôi sao vẫn được giới chuyên môn xếp ở cửa trên khá sâu. Các nhà cái đánh giá cao khả năng phục thù của đội bóng thủ đô, nhưng cũng không xem nhẹ khả năng gây đột biến từ phía Rennes.

Bảng tỷ lệ kèo trận Paris Saint-Germain – Rennes

Soi kèo châu Á Paris Saint-Germain – Rennes

Mức kèo chấp 1.5 là một thử thách không nhỏ, nhưng hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào Paris Saint-Germain khi họ bị chạm vào lòng tự ái. Lịch sử cho thấy PSG thường vùng lên rất mạnh mẽ sau mỗi thất bại, đặc biệt là khi được chơi tại thánh địa Parc des Princes, nơi họ vừa nã vào lưới Tottenham và Le Havre tổng cộng 8 bàn. Rennes tuy đang thăng hoa nhưng việc phải làm khách trước một PSG đang giận dữ sẽ là áp lực cực lớn khiến họ khó lòng trụ vững.

Dự đoán: Paris Saint-Germain -1.5

Soi kèo châu Âu Paris Saint-Germain – Rennes

Trên thị trường 1×2, cửa thắng của PSG vẫn là lựa chọn an toàn nhất nhờ chất lượng đội hình vượt trội ở mọi tuyến. Dù Rennes vừa đánh bại Monaco, nhưng sự ổn định và bản lĩnh trong các trận cầu lớn vẫn là thứ mà đội khách còn thiếu so với nhà Đương kim vô địch. Một chiến thắng để lấy lại ngôi đầu và xốc lại tinh thần là mệnh lệnh bắt buộc với thầy trò Luis Enrique lúc này.

Dự đoán: Paris Saint-Germain thắng

Soi kèo Tài Xỉu Paris Saint-Germain – Rennes

Tỷ lệ Tài Xỉu lên tới 3.25 báo hiệu một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn, phù hợp với phong cách tấn công cống hiến của cả hai đội. Hàng công PSG cực mạnh nhưng hàng thủ lại lỏng lẻo khi để thủng lưới tới 4 bàn trong 2 trận gần nhất gặp các đối thủ cứng cựa. Trong khi đó, Rennes cũng đang mắn bàn thắng với 6 pha lập công sau 3 trận, hứa hẹn sẽ cùng chủ nhà tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Dự đoán: Tài 3.25

Dự đoán tỷ số Paris Saint-Germain – Rennes

Với quyết tâm cao độ, PSG nhiều khả năng sẽ dồn ép đối thủ ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm, thiết lập thế trận áp đặt. Rennes sẽ có những pha phản đòn chất lượng để tìm kiếm bàn danh dự, nhưng chiến thắng chung cuộc khó thoát khỏi tay gã khổng lồ nước Pháp.

Dự đoán tỷ số: Paris Saint-Germain 3 – 1 Rennes

PSG sẽ thị uy được sức mạnh của mình trước Rennes

Tổng kết

Nhận định trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt, nhưng đẳng cấp của PSG sẽ là yếu tố quyết định cục diện. Dựa trên các phân tích chuyên môn, đội chủ nhà vẫn là bến đỗ tin cậy cho các nhà đầu tư.